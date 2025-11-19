Гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) должны побудить госсекретаря США Марко Рубио к активным действиям по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС в рамках медиафорума международного Клуба народного единства.

Дипломат напомнила, что российская сторона ранее доводила до Вашингтона информацию о систематических преследованиях христиан на Украине. По словам Захаровой, американская делегация проявляла живой интерес к этим материалам во время официальных переговоров.

«Мы передавали материалы, мы рассказывали и видели живой интерес со стороны американской делегации к деталям. И это тоже должна быть часть, которая очевидно может и обязана побуждать госсекретаря США к активным действиям по поиску именно мирного урегулирования», — подчеркнула Захарова.

Захарова обратила внимание на религиозные взгляды Рубио, который позиционирует себя как представителя традиционного христианства. Она выразила недоумение, как человек, демонстративно заявляющий о своей вере, может быть сторонником продолжения боевых действий.

Представитель МИД РФ отметила, что христианская позиция Рубио, которую он сделал частью своей политической карьеры, должна сочетаться с конкретными шагами по защите единоверцев на Украине через мирное урегулирование конфликта.

В МИД сделали заявление по поводу украинского баннера с горящим Кремлем

18 ноября администрация президента США анонсировала предстоящую встречу с делегацией православных священнослужителей для обсуждения проблемы преследования Украинской православной церкви со стороны Киева.