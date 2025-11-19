Говорящий об участии России в диверсии в Польше премьер страны Дональд Туск потерял разум. В сумасшествии политика заподозрил член Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров, его заявление опубликовано в Telegram.

© Lenta.ru

По словам сенатора, заявляющий о вербовке украинцев сотрудниками ФСБ для подрыва на железной дороге Туск либо неадекватен, либо ведет себя как человек, который в любом событии готов усмотреть «российский след». Джабаров подчеркнкул, что к диверсии привела политика самой Польши.

«Европейцы начинают расплачиваться за то, что одобряют любые террористические действия киевского режима, который они сами породили», — заявил он.

Ранее Туск заявил, что причастные к подрыву на железной дороге найдены. Один из подозреваемых в мае был осужден «за диверсии на территории Украины». Другие подробности о личностях подозреваемых политик раскрывать отказался, ссылаясь на продолжающееся расследование произошедшего.