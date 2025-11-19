В МИД прокомментировали сообщения о подготовке рамочного соглашения по Украине

МИД России не получал от США информации о подготовке рамочного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Мария Захарова в беседе с «Ридусом».

«Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не получала никакой информации от коллег из Государственного департамента США.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает согласовать рамочное соглашение по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца, а, возможно, и уже на этой неделе.