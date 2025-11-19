Президента Украины Владимира Зеленского утопят под конец ликвидации республики.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, чьи слова приводит mk.ru.

«Раз поражение неизбежно, то свалить его удобнее всего именно на Зеленского. Чтобы не мазать в этой грязи кого-нибудь еще. На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — рассказал он.

По мнению парламентария, Зеленского «все равно надо топить», так как тот знает слишком много и накопил большое количество компромата. Из-за этого президент может многих потянуть за собой в тюрьму.

В США предсказали возможную ликвидация Зеленского до Рождества

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ западных стран начали хуже относиться к Зеленскому. По его мнению, об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают все более отрицательные заголовки и неудачные фотографии.