О чем говорят в Госдуме сегодня: «ящик Пандоры» для Зеленского и удар ATACMS

В Госдуме высказались о том, кто разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS, почему на Украине произошел коррупционный скандал и правдива ли статистика по мошенническим сделкам с квартирами. О чем еще говорят депутаты 19 ноября — в материале «Рамблера».

Удар ATACMS по Воронежской области

Разрешить Украине применение американских ракет ATACMS для ударов по территории России мог президент США Дональд Трамп. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий считает, что у ВСУ по-прежнему мало подобных ракет, иначе они бы использовали их чаще. Несмотря на это, они все же решились атаковать Воронежскую область.

«А это значит, что Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России. Я такого сценария не исключаю», — заявил депутат.

Колесник добавил, что ВС РФ должны дать ответ ВСУ. Кроме того, необходимо выявлять места дислокации американских и других западных наемников, не проявляя к ним милосердия.

Структура для обучения мигрантов русскому языку

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил Минпросвещения создать новую структуру, которая бы занималась обучением мигрантов русскому языку. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Он отметил, что в школы попал мизерный процент из тех, кто пришел на экзамен по русскому — большинство не допустили до теста из-за проблем с документами.

«Мы так это и трактуем, но мы трактуем это как обязанность и одновременно лишаем возможности эту обязанность выполнить. Потому что мы предъявляем чрезмерно жесткие требования. <…> Минпросвещения правильно бы поступило, если бы создало структуру вспомоществования для тех, кто плохо знает русский язык», — сказал Затулин.

Парламентарий добавил, что решить проблему помогли бы дополнительные классы и учителя, а также увеличение финансирования.

До 100% зарплаты в декрете многодетным родителям

Депутат Яна Лантратова предложила вести оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для третьего и последующих детей. Как сообщает «Царьград», инициатива направлена министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

По мнению парламентария, при рождении третьего ребенка необходим отпуск на срок до 3,5 лет с выплатой 80% среднего заработка. При рождении четвертого — до 4,5 лет с выплатой 90%. При рождении пятого и последующего детей срок отпуска должен составлять до 5,5 лет с выплатой 100% заработка.

Конец Владимиру Зеленскому

Запад рисует конец Владимиру Зеленскому, поскольку просто так он бы не открыл «ящик Пандоры». Как сообщает РИА Новости, об этом сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, высказываясь о коррупционном скандале на Украине.

Чепа напомнил, что антикоррупционные ведомства Украины курируются западными спецслужбами.

«И в какой-то момент времени они решили открыть этот "ящик Пандоры". Значит, не просто так… И, если Запад это делает, значит, они каким-то образом рисуют конец Зеленскому. Когда, что, как — вот они ему показали», — сказал парламентарий.

Чепа не исключает, что Зеленский попытался делать «что-то свое» и в результате ему ударили не только по рукам, но и по «всем другим частям тела».

Преувеличенная статистика о мошеннических сделках

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева назвала преувеличенной статистику мошеннических сделок с квартирами. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Действительно, профессиональный рынок страдает сейчас больше всего, потому что на фоне всех этих обсуждений по обменённым сделкам многие отказываются приобретать квартиру. Но я хочу сказать, что вот эти алармистские настроения, которые мы слышим с экранов или из эфиров, они, мне кажется, несколько преувеличены», — сказала депутат.

Она добавила, что любая ситуация, связанная с оспариванием продажи, происходит после открытия уголовного дела о мошенничестве. По данным МВД, в этом году количество мошенничеств, связанных с квартирами, не превышает 135 случаев.