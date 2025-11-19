Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в западных странах искореняется историческая память о событиях Второй мировой войны. Об этом депутат рассказал News.ru.

Валуев добавил, что на Западе создаются препятствия для работы российских СМИ. По его словам, в западных странах редко звучит позиция России.

«Они ее [историческую память о Второй мировой - прим.ред.] искоренят. Дело в том, что <…> крайне мало нашего голоса за границей, наш голос всячески обрубают», - подчеркнул депутат.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что в Японии существуют силы, которые распространяют ошибочные взгляды на историю Второй мировой войны, посещают храм, где находятся останки военных преступников, и отрицают японские военные преступления. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны Япония развязала агрессивную войну, совершив бесчисленные преступления против Китая и других азиатских стран, включая колониальное господство над Тайванем.

По его словам, любые оправдания со стороны Японии в очередной раз доказывают, что в Токио не способны признать и осмыслить историю своей агрессии.