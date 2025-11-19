Захарова рассказала, как РФ ответит Польше на закрытие Генконсульства

Москва, в ответ на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Гданьске, планирует уменьшить дипломатическое представительство Польши в Российской Федерации.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 ноября, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России, — приводит ее слова ТАСС.

В тот же день глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава закрывает последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такая политика является проявлением полной деградации двусторонних отношений. Отдельно Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия реагирует на все русофобские обвинения по поводу диверсий на железнодорожных путях в Польше и добавил, что они всегда носят безосновательный характер.

В середине мая власти Польши приняли решение о закрытии российского генконсульства в Кракове. Тогда официальный Захарова также заявила, что Варшава действует против интересов собственных граждан и пообещала дать «адекватный ответ» на действия польских властей.