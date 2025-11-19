Назван главный для России пункт в новом мирном плане Трампа

В мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине впервые говорится о гарантиях безопасности для России, а также озвучена тема новой архитектуры безопасности в Европе. Внимание на это обратил политолог Юрий Светов, пишет News.ru.

По его словам, импульс от прошлых контактов России и США на высшем уровне не исчерпан полностью, и американцы могли прийти к понимаю того, как достичь прогресса в отношении мирного урегулирования украинского кризиса.

«Если смотреть на то, что уже известно об этом мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине, то для меня, например, ключевым моментом являются пункты о гарантиях безопасности России и новой структуре безопасности в Европе», — пояснил Светов.

Трамп признался, что «немного удивлен» Путиным

При этом политолог обратил внимание на большую разницу в подходах Москвы и Вашингтона.

«Трампу просто нужно добиться перемирия, а что и как будет потом — это его пока не интересует. Главное — остановить конфликт. А Владимир Путин ему на это отвечает: «Мы начали военные действия ради определенных целей. И пока эти они не будут достигнуты, мы не остановимся»», — констатировал эксперт.

Ранее издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования по Украине из 28 пунктов, предусматривающий, в том числе и гарантии безопасности, а также ведет закрытые консультации с Россией.

Однако еще до начала российской спецоперации на Украине МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Но по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.