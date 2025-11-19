В Кремле отреагировали на попытку атаковать Воронеж с помощью ATACMS

Летевшие на Воронеж американские ракеты ATACMS были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима по нанесению ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского», — обозначил Песков.

По его словам, Российская армия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине и противостоят попыткам ВСУ наносить удары с помощью западного оружия.

«Трамп на старости лет что-то перепутал». Депутат высказался о попытке ВСУ атаковать Воронеж

Ранее сообщалось, что в ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» были сбиты четыре ракеты ATACMS. Российские военные установили место их запуска.