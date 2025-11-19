Страны Европы ощущают токсичность киевского режима из-за коррупционного скандала на Украине.

© Вечерняя Москва

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле фиксируют суетливые действия Европы вокруг сложившейся ситуации.

— Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт. (...) Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация, — цитирует Пескова ТАСС.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича. В документе уточняется, что бизнесмен осуществлял «преступную деятельность» при содействии экс-министра обороны Украины Рустема Умерова.

Днем ранее Дмитрий Песков отметил, что крупный коррупционный скандал, который разгорелся на Украине, нельзя считать ее внутренним делом, так как разворованные средства — это деньги американских и европейских налогоплательщиков.