В Кремле оценили реакцию Европы на коррупционный скандал на Украине
Страны Европы ощущают токсичность киевского режима из-за коррупционного скандала на Украине.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле фиксируют суетливые действия Европы вокруг сложившейся ситуации.
Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича. В документе уточняется, что бизнесмен осуществлял «преступную деятельность» при содействии экс-министра обороны Украины Рустема Умерова.
Днем ранее Дмитрий Песков отметил, что крупный коррупционный скандал, который разгорелся на Украине, нельзя считать ее внутренним делом, так как разворованные средства — это деньги американских и европейских налогоплательщиков.