Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с Рамблером прокомментировал попытку Киева нанести удар ракетами ATACMS по Воронежу, допустив, что к ней могут быть причастны американские военные.

Днем 18 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS американского производства. Об этом ранее сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале. Отмечалось, что расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все вражеские ракеты на подлете к городу. Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного домовладения, говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, в результате атаки люди не пострадали.

Говорить о том, что попытка нанести удар по Воронежу ракетами ATACMS – это чисто попытка Киева, думаю, было бы некорректно. ATACMS – это ракеты, которые Украине поставляют из США. Поэтому не факт, что в именно украинцы сидели за пультом управления этим сложным оперативно-тактическим ракетным комплексом. Наверное, [президент США Дональд] Трамп на старости лет что-то перепутал. Ему нужно понимать, что Нобелевскую премию мира дают не за удары по мирным гражданам, а как раз за прекращение подобных действий… А наши ребята – операторы «Панциря» – молодцы, они хорошо отработали – все четыре ракеты ATACMS ими были сбиты. Тем не менее попытка нанести удар была, и за эту попытку надо будет отвечать. Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне

Ответом РФ на попытку обстрела Воронежа ракетами ATACMS должны стать удары по центрам принятия решений в Киеве, добавил парламентарий.

«Видимо, такое решение назрело, ведь ответ на попытку удара по мирному населению, на попытку удара вглубь нашей страны должен быть таким, чтобы его поняли. Хотя здесь я погорячился - там уже давно ничего не понимают. Нужно, чтобы они не успели понять, что произошло, когда они испарятся. Кроме того, необходимо лишить Киев возможности наносить удары по РФ ракетами ATACMS, которые имеют определенную дальность. Ну и американцы здесь тоже должны задуматься о том, что будет с англоговорящими наемниками. А таковые на Украине имеются. В основном они из Британии, но Британия — это одно из подразделений Америки, поэтому страдать они будут вместе. Так что уничтожение комплексом «Искандер» установок, запустивших ракеты на Воронеж, — это «увертюра». А сама «опера» еще впереди. Причем будет она довольно громкой», - сказал Колесник.

ВС России ударом «Искандера» ранее уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом, которые пытались ударить американскими ракетами ATACMS по Воронежу.