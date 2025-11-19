Польша хочет закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране закроют последнее работающее генконсульство РФ, расположенное в Гданьске. Слова Сикорского приводит ТАСС.

"Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске", - заявил Сикорский, выступая в Сейме (нижняя палата парламента).

27 июня генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию местных властей. После этого в Польше осталось лишь одно работающее генконсульство России - в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве.

Тогда в ответ на эти недружественные шаги МИД России объявил о закрытии с 29 августа консульства Польши в Калининграде.