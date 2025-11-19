В Госдуме жестко ответили Гордону* на оскорбление россиян

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* (внесен в список иноагентов, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) страдает комплексом отщепенца, но в итоге начнет просить прощения за свои слова о жителях России. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* отказался считать россиян народом, заявив, что может назвать их только «сбродом». При этом он подчеркнул, что изменил свое мнение, так как ранее высказывался о том, что в России много талантливых людей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов задался вопросом, не был ли Гордон* в состоянии алкогольного опьянения, когда это все говорил.

«Дмитрий Гордон* тоже относился к нашему народу, так как жил на территории большой России, по-моему, на Украине жил. Он сам себя выпилил из большого народа. Мы его и не считаем частью нашего народа. Он — отщепенец. У этих сектантов, расстриг есть комплекс. Они всем говорят, что они маленькие, но очень гордые», — отметил Милонов.

Он также уверен, что однажды украинскому журналисту придется просить прощения за свои слова и «объяснять, что его не так поняли».

«Просто деньги закончатся, и он, как и другие отщепенцы, попытается наводить мостики, говоря, что мы были одним целым. Ну, кому он нужен?», — констатировал парламентарий.

В июле 2022 года Гордон* был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Ему вменяют публичные призывы к терроризму, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, возбуждение ненависти либо вражды и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

*включен Минюстом в реестр иноагентов и внесен в перечень экстремистов/террористов в России.