Ситуация на Украине в 2021 году не выглядела необратимой, но новой украинской идеей стало вранье и «информационный морок» внутри страны набрал силу. Однако завершение украинского кризиса не за горами, рассказал помощник президента России Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, в своей статье для «Комсомольской правды».

«Информационный морок» на Украине

Русские и украинцы исторически - один народ – и нынешняя ситуация является «трагедией для всех нас». При этом еще четыре года назад, в 2021 году, перспективы мирного урегулирования на Донбассе еще не казались утопией, и никто не воспринимал Владимира Зеленского как «президента войны», отметил Владимир Мединский.

При этом он констатировал, что в России «недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды».

Взращенное поголовье «профессиональных украинцев», миссия Украины для которых - разрушить «московско-азиатскую Орду» любой ценой, подвергло украинский народ тотальной психологической обработке, отметил помощник президента России.

«При этом «информационный морок» внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу», - уверен он.

Новая украинская идея

На этом фоне, по словам Владимира Мединского, новой украинской идеей стало «тотальное вранье», чтобы «поддерживать население в состоянии военной истерии», в том числе и о произошедшем в Буче.

«Ложь о «небесной сотне», ложь о «резне в Буче», ложь о похищении десятков тысяч украинских детей», ложь об «имперском и колониальном наследии»», - заметил он.

На этом фоне ведется «тотальная информационная война», в том числе и в сфере истории, где «фашистским крестам, которыми в годы войны награждались боевики ОУН/УПА, присвоен статус госнаград Украины», а также проводится тотальная «декоммунизация и деколонизация».

Напомним, что на Украине постоянно ведется переименование улиц и снос памятникам советским и российским деятелям. Такая кампания началась в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммуниацзии. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что связано с российской или советской историей и культурой.

При этом в Киеве регулярно проводились «Марши вышиванок», организованные в честь дня создания дивизии СС «Галичина». В 2021 году участие в таком шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, и силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

«Украинскую землю захватили чужие люди»

Украинскую землю захватили нравственно и ментально «чужие» люди, констатировал помощник президента России Владимир Мединский.

«Они строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места. Напомню: если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», - заметил он.

Однако, по мнению Мединского, «рассвет не за горами». Он напомнил отрывок стихотворения «Краденое солнце» Корнея Чуковского, в котором крокодил проглотил солнце, но был вынужден его вернуть.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил в интервью британской газете Times, что Киев приостановил переговоры с Москвой из-за отсутствия прогресса. Он сообщил, что представители России приходят на переговоры с «очень жестким мандатом» и «отстаивают те позиции, которые им были заданы». Также он пожаловался, что руководитель российской делегации Владимир Мединский начал мирные переговоры в Стамбуле с исторической лекции и украинская переговорная группа была недовольна его поведением.