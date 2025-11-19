Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось недолго. Это обусловлено тем, что его «абсцесс» (ограниченное скопление гноя) идет быстрее, чем ожидалось.

Такого мнения придерживается заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт», — написал Медведев в социальных сетях, а именно в telegram-канале.

По его словам абсцесс идет быстрее, чем ожидалось.

Медведев подчеркнул, что «газовой гангрене бандеровской власти» придется отрезать гниющую часть своего тела. Иначе «весь организм ждет неминуемая гибель».