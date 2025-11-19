Медведев заявил о скором вскрытии «гнойника» Зеленского

Ura.Ruиещё 1

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось недолго. Это обусловлено тем, что его «абсцесс» (ограниченное скопление гноя) идет быстрее, чем ожидалось.

Медведев заявил о скором вскрытии «гнойника» Зеленского
© РИА Новости

Такого мнения придерживается заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт», — написал Медведев в социальных сетях, а именно в telegram-канале.

По его словам абсцесс идет быстрее, чем ожидалось.

Медведев подчеркнул, что «газовой гангрене бандеровской власти» придется отрезать гниющую часть своего тела. Иначе «весь организм ждет неминуемая гибель».