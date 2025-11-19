Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ситуация на Украине в 2021 году не казалась необратимой.

По его словам, тогда Владимира Зеленского никто не воспринимал как «президента войны».

«В 2021 году ситуация не выглядела необратимой, и перспективы мирного урегулирования на Донбассе не казались утопией», — пишет Мединский в статье для kp.ru.

Он подчеркнул, что происходящее на Украине — трагедия не только для местных жителей, но и для россиян.

«Для любого, кто знаком с историей на уровне начальной школы, очевидно, что русские и украинцы исторически являются одним народом», — отметил помощник президента.

Ранее Мединский заявлял, что суть нынешней украинской власти заключается в выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину. По его словам, Киев ведёт тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.