Медведев предрек Украине самоампутацию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевскому режиму придется «совершить самоампутацию», иначе его ждет неминуемая гибель. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что несколько дней назад говорил о том, что «киевский кровавый клоун» пока имеет шансы «подергаться на западной ниточке». При этом образовавшийся «гнойник» в любом случае вскроют. Теперь Медведев считает, что «абсцесс протекает быстрее, чем казалось».

«И речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела», — заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что если «ампутация» окажется недостаточной, то разложение продолжится — в таком случае смерть киевского режима неизбежна. Он добавил, что лучшим катализатором этого процесса являются успехи российских войск на фронте.

Напомним, что на Украине развернулся масштабный коррупционный скандал: бывшему вице-премьеру Украины Лексею Чернышову предъявили обвинение в незаконном обогащении на энергетической сфере. Предположительно, заговор с целью хищения денег был организован совладельцем компании «Квартал 95» Тимуром Миндичем, который считается соратником Владимира Зеленского.

Медведев ранее заявлял, что глава киевского режима «попал в цугцванг» и каждый день приносит ему все больше проблем. Он выразил уверенность, что «остро отточенный скальпель истории уже занесен» над Зеленским, и «вскрытие гнойника неизбежно».