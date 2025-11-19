Помощник президента России Владимира Путина, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский раскрыл новую украинскую идею. Своими соображениями он поделился в статье для «Комсомольской правды».

В тексте он назвал тотальное вранье таким лейтмотивом. По мнению Мединского, власти на Украине специально говорят об инциденте в Буче и о якобы похищении десятков тысяч детей Россией.

«Чтобы поддерживать население в состоянии военной истерии, на Украине давно включен режим ультрапиара», — отметил он.

Помощник российского президента также предположил, что большое число жертв среди украинцев для властей страны перестало быть проблемой.

Мединский назвал противников России на СВО

До этого Мединский заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с взявшим их в плен режимом.

Помощник главы государства подчеркивал, что от событий, разворачивающихся на Украине, страдают и россияне.