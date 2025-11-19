Отношения между Россией и членами НАТО продолжают накаляться: Москва в последние дни столкнулась с серией военных угроз. Сперва генсек альянса Марк Рютте призвал союзников готовиться к длительной конфронтации с Россией, затем немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил о готовности Берлина посодействовать переброске 800 тысяч военнослужащих к российской границе. По словам китайских журналистов, ответ РФ не заставил себя долго ждать, и он был обескураживающим для Запада. Об этом сообщает издание Sohu.

© ФедералПресс

«Заявление России потрясло весь мир», – пишут авторы китайского издания.

По информации китайского издания, ответ России оказался неожиданным для Запада. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что страна не намерена инициировать нападение на НАТО. Однако, если у западных стратегов возникнут планы развязать прямой конфликт, Кремль будет готов использовать все доступные средства.

«Последнее мирное лето»: НАТО готовится к конфликту с РФ и Китаем

Китайские журналисты сообщают, что фраза «всеми доступными средствами» вызвала широкий резонанс и различные интерпретации среди западных экспертов. Многие из них выразили обеспокоенность по поводу решимости России и предположили возможные негативные сценарии для США и Европы.

Отмечается, что Россия обладает значительным стратегическим арсеналом, включая тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат», известную как «кошмар НАТО». Эта ракета может нести несколько ядерных боеголовок и преодолевать все существующие системы противоракетной обороны. По словам китайских журналистов, мощность «Сармата» такова, что одного его пуска достаточно для уничтожения цели размером со штат Техас.

Авторы Sohu уверены, что беспокойство Запада не безосновательно. Предупреждения России воспринимаются как серьезные и не являются блефом, пишет АБН24.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель произвел фурор.