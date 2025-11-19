СМИ западных стран начали хуже относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают все более отрицательные заголовки и неудачные фотографии. На это обратил внимания глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Заголовки и фотографии [Зеленского в СМИ] ухудшаются», — написал Дмитриев, комментируя публикации британской газеты The Telegraph, которые вышли под заголовками «Зеленский теряет связь с реальностью» и «Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского».

СМИ: Зеленский теряет связь с реальностью

Ранее обозреватель газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что Зеленский впадает в отчаяние на фоне коррупционного скандала и негативной для Украины ситуации на фронте.