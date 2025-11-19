Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ принимает все требуемые шаги для нормализации положения на рынке энергетики, несмотря на усилия недружественных государств по дестабилизации цепочек поставок. Его слова приводит ТАСС.

«Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — сказал Путин.

В октябре Путин высказался о последствиях новых санкций для российской экономики. Он указал, что отечественная энергетика в настоящее время чувствует себя уверенно.