Лондон «заберет» украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Переезд политика в Великобританию предрек сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Лондон “заберет” Зеленского, несмотря на коррупцию (...) Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе всё-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни», — написал Джабаров.

СМИ: Зеленский теряет связь с реальностью

По его словам, отношение западных союзников Украины к Зеленскому связано не с коррупционным скандалом, а с ходом проведения специальной военной операции (СВО).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.