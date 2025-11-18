Стало известно, какой галстук глава МИД Индии подобрал для встречи с Путиным

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар специально подобрал новый галстук для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, министр прибыл в Кремль во вторник, 18 ноября.

На общей встрече с представителями России он был в красном галстуке, однако когда дело подошло к отдельной встрече с Путиным — сменил аксессуар на черепаховый/черно-золотистый, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что глава государства принял индийского министра в своем представительском кабинете в Кремле.

Во встрече участвовали министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИД Андрей Руденко, помощник президента Юрий Ушаков.

Эксперты заметили, что чёрный галстук ассоциируется с элегантностью, строгостью и торжественностью. Золотистый оттенок свидетельствует о том, что владелец галстука любит роскошь, гламур.