Европейский политик обратился к Медведеву с просьбой по Украине

Председатель венгерской правой партии «Наша Родина» и депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи обратился к заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву с просьбой включить вопрос статуса Закарпатья в программу мирных переговоров по Украине. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети X.

«После полезной беседы я лично передал документ по Закарпатью Дмитрию Анатольевичу Медведеву, заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывшему президенту и премьер-министру России... Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения их прав также должны быть обсуждены на мирных переговорах!» — написал он.

Публикацию Тороцкаи сопроводил совместной фотографией с Медведевым.

Также депутат отправил этот же документ по почте в американское посольство и выразил надежду, что он будет передан в Вашингтон. При этом он подчеркнул, что украинская сторона «даже не удосужилась ответить» на письмо.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия отвергнет предложение о присоединении к ней Закарпатья в случае раздела Украины. Политик подчеркнул, что, как свидетельствует исторический опыт, не следует пускаться в подобные авантюры.