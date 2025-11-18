Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что к диверсии на железной дороге в Польше оказались причастны украинцы. Соответствующий комментарий он дал журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

Ранее появилась информация о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства. Затем сообщалось, что диверсию совершили двое граждан Украины.

«Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. Конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Давайте вспомним Северные потоки», — прокомментировал это Песков.

Он напомнил, что тогда задержанного в причастности к их подрыву украинца поляки не стали выдавать России. По мнению Пескова, Польша «запуталась в трех соснах» и если дальше продолжит так играть с огнем, то столкнется с «очень суровыми последствиями».