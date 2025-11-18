Премьер госсовета Китая передал Путину «сердечный привет» от Си Цзиньпина
Премьер госсовета Китая Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину «сердечный привет» от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Ля Цин прибыл в Москву 17 ноября по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Целью его визита является участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Во время встречи с Путиным Ля Цин отметил, что считает «большой честью вновь посетить красивейший город Москву и встретиться с президентом России».
«Прежде всего хочу передать вам сердечный привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина», — сказал он главе РФ.
Также Ля Цин указал, что Китай готов развивать сотрудничество с Россией во всех сферах.