Декларация о сотрудничестве в военной сфере, подписанная Украиной и Францией, похожа на «великий французский обман». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о сотрудничестве. Во время своего визита в Париж Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, а также другое военное оборудование, оружие и системы ПВО.

Генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратил внимание на то, что стратегическое соглашение между Парижем и Киевом рассчитано на десять лет, и «ждать производства новых истребителей Rafale украинской стороне придется не один год».

«Это соглашение похоже на великий французский обман - типа продажи Эйфелевой башни в 1925 году, лишь бы киевский режим продолжал воевать до последнего украинца», - констатировал парламентарий.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли Париж поддерживать Украину после 2027 года, когда его полномочия на посту французского лидера закончатся.