Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером оценил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по срокам завершения украинского конфликта.

Ранее фон дер Ляйен написала в письме к лидерам Европейского союза (ЕС), что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года.

Определить мотивационную часть этого заявления главы Еврокомиссии достаточно сложно. Возможно, она хотела приструнить Зеленского, может быть, она хотела успокоить европейские столицы, которые находятся в состоянии стресса на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала. Пожалуй, последнее наиболее вероятно. Фон дер Ляйен просто хочет успокоить тех, что сейчас возмущается перспективами дальнейшего финансирования Киева. При этом уже через месяц, когда скандал уляжется, она может заявить, что финансирование военных действий Украины продолжится. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Анализ заявлений фон дер Ляйен – это неблагодарное дело, добавил политолог.

«Единственная причина продолжения конфликта – это финансирование коалицией желающих украинских вооруженных сил. Так что фон дер Ляйен виднее, когда он закончится. Если она, считая деньги Европейского союза, полагает, что конфликт закончится в 2026 году, то так тому и быть», — заявил он с сарказмом.

Если европейцы попытаются конфисковать замороженные незаконным образом российские активы, то украинский конфликт продолжится в 2026 году, подчеркнул эксперт.

«Кроме того, европейские институты могут взять средства для Украины в долг или обложить разные европейские страны новыми налогами (соответствующие попытки мы уже наблюдаем), и тогда конфликт тоже продолжится. Возможно, у европейцев вообще ничего из этого не получится, и тогда противостояние завершится уже через месяц. То есть тут слишком много переменных, чтобы сейчас можно было давать какие-то конкретные прогнозы о сроках завершения конфликта», - заключил специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в среду, 19 ноября, отправиться в Турцию, чтобы лично начать подготовку к активизации переговоров с российской стороной.