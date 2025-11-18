Песков рассказал о влиянии новых санкций США на работу ШОС

Законопроект Соединенных Штатов о новых санкциях за сотрудничество с Россией никак не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На работе ШОС это никак не разразится», — заявил он.

Представитель Кремля призвал подождать, поскольку документ является законопроектом и еще не был принят. Песков объяснил, что дальнейшая судьба проекта неизвестна и на данный момент нет точного понимания, что именно поддержал президент США Дональд Трамп.

До этого американский лидер подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил на брифинге после встречи глав МИД стран G7 в Канаде, что США почти исчерпали возможности для новых антироссийских санкций.