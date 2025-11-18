В Госдуме оценили заключение президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашения с Киевом, возможное введение санкций США против стран-партнеров России, и высказались о возможной судьбе Владимира Зеленского. О чем еще говорят в Госдуме, в материале «Рамблера».

Фобия президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, подписав с Киевом соглашение по истребителям Rafale, стремится не к укреплению Украины, а к ослаблению России, которая стала для него настоящей фобией. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

«Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа», — констатировал парламентарий.

Ранее во время своего визита в Париж Владимир Зеленский заявил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, а также другое военное оборудование, оружие и системы ПВО.

Санкции США против партнеров РФ

Возможное введение санкций США против стран, сотрудничающих с Россией, приведет не к изоляции, как надеются в Вашингтоне, а к консолидации вокруг Москвы. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, пишет News.ru.

«Россию сейчас поддерживают значительно больше стран, чем это было в СССР. Боюсь, будет как раз наоборот. Санкции разозлят людей и президентов этих стран. Видимо, в США уже поняли, что сказали что-то не то — резонанс пошел. Сейчас это можно сгладить заявлением о том, что идут мирные переговоры, а санкций никаких не будет», — пояснила Журова.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил поддержку законопроекту, который продвигается конгрессом и предусматривает введение санкций за сотрудничество с Россией.

Судьба Зеленского после побега Умерова

Украинские политики начали понимать, что «их дни сочтены», однако Владимир Зеленский не откажется от власти даже после побега в Турцию главы СНБО Рустема Умерова. Об этом заявил News.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, понимание того, что дни властной верхушки на Украине сочтены, есть и на Западе, и «американцы «слились»», а «европейцам деваться некуда».

«Придется еще подождать, придется продолжить выполнять задачи, потому что само это гнусное существо не уйдет. Будут выжидать до тех пор, пока режим Зеленского не рухнет. После этого они все сползутся и будут делить то, что останется от Украины», — предположил депутат.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, бывший глава Минобороны Украины Рустем Умеров на фоне разворачивающегося в стране коррупционного скандала, в котором оказались замешаны близкие к Владимиру Зеленскому люди, отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар.

Позднее появилась информация, что он больше не намерен возвращаться на Родину. Однако в СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину, подчеркнув, что он просто находится в командировке, которую продлили.

Предостережение Польше

Польша известна своими провокациями, но обвинения в адрес Росси могут привести к неожиданным последствиям, заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, что полиция Мазовецкого воеводства сообщила 16 ноября о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. После чего министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных путях, не приведя доказательств.