Путин назвал знаменательным событием закладку нового атомного ледокола

Закладку нового атомного ледокола "Сталинград" президент России Владимир Путин назвал знаменательным событием.

© kremlin.ru

В ходе церемонии закладки ледокола на Балтийском заводе российский лидер в режиме видеоконференцсвязи приветствовал и поздравил «с большим, знаменательным событием - закладкой нового атомного ледокола». Ему «будет присвоено славное имя "Сталинград"», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. Это событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Именно в эти дни, как напомнил глава государства, в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом: наступательная операция советских войск завершилась окружением и полным разгромом группировки врага. Путин выразил уверенность, что новый ледокол "Сталинград" «будет достойно носить это гордое имя».

Ледоколы проекта 22220 - в мире самые большие и мощные. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации на западе Арктики.