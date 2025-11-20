В Госдуму внесен проект о дополнении герба РФ крестами над короной и державой

Группа депутатов Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным подготовила и внесла в нижнюю палату парламента законопроект о дополнении официального описания герба РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом сообщил в мессенджере Max Вячеслав Володин.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности – русского языка, веры, культуры, истории», – говорится в сообщении.

Володин напомнил, что в июле был принят федеральный закон, который закрепляет, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.