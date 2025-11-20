В Госдуму внесен проект о дополнении герба РФ крестами над короной и державой
Группа депутатов Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным подготовила и внесла в нижнюю палату парламента законопроект о дополнении официального описания герба РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом сообщил в мессенджере Max Вячеслав Володин.
«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности – русского языка, веры, культуры, истории», – говорится в сообщении.
Володин напомнил, что в июле был принят федеральный закон, который закрепляет, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.
«В то же время поступают обращения, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о Государственном гербе РФ. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности», – подчеркнул спикер Госдумы.