В Думе рассказали, кто в ЕС первым помирится с Россией

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Франция, Германия и Италия, вероятно, станут первыми странами Европы, которые захотят наладить отношения с Россией. Об этом Чепа рассказал News.ru.

По мнению Чепы, экономические интересы многих стран говорят о необходимости контакта Европы и России. Он назвал «общий русофобский настрой» глав европейских стран «противоестественным».

«Первыми пойдут с нами на контакт Франция, Германия и Италия. Я не говорю о той же Венгрии, о странах, которые заинтересованы в поставках определенной продукции из РФ», - подчеркнул Чепа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западным странам не следует «унижать» Россию, чтобы работа по дипломатическим каналам осталась возможной после прекращения украинского кризиса. Макрон подчеркивал, что Россия остается частью Европы и все хотят, чтобы диалог возобновился «в какой-то момент».