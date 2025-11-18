В России оценили перспективу возобновления переговоров с Украиной

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал готовящуюся поездку президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и оценил вероятность возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября он посетит Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у украинской стороны «есть наработанные решения», которые она предложит партнерам. При этом глава государства не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.

Эксперт выразил мнение, что украинский президент попытается вернуть переговорный процесс между Москвой и Киевом на ту стадию, которая фиксировалась перед его приостановкой 12 ноября, когда МИД Украины официально сообщил о приостановке контактов.

Зеленский хочет вернуться к переговорам касательно сотрудничества в гуманитарной сфере. Это обмен пленными, это обмен телами погибших, это обмен информацией о тех, кто находится в плену, и так далее. При этом разговоров на тему о прекращении боевых действий по линии боевого соприкосновения с признанием Украиной территориальных потерь пока, скорее всего, идти не будет. Полагаю, сейчас Зеленский постарается избежать таких переговоров. Поэтому он попытается затянуть соответствующий переговорный процесс. Вот он полетит в Турцию, там начнется подготовка переговоров, потом будет Новый год, и тогда Зеленский может в очередной раз в одностороннем порядке потребовать от России новогоднего перемирия – как условие для возобновления переговоров. Если же Россия от этого откажется или же не встретит его инициативу с однозначным одобрением, то Зеленский может попытаться использовать это в качестве давления на нашу страну, апеллируя к [президенту США Дональду] Трампу и обвиняя Москву в том, что теперь уже она срывает переговорный процесс. Однако у нас уже есть иммунитет к подобным действиям. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Основным препятствием для заключения устойчивого мирного соглашения между РФ и Украиной в настоящее время являются требования со стороны Киева, подчеркнул специалист.

«Да, мы можем остановить огонь, но не по линии боевого соприкосновения, а по линии тех регионов, которые мы считаем своими. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Однако Украина выдвигает такие условия для заключения перемирия, которые категорически неприемлемы для России. И до тех пор, пока со стороны Украины не последует признания реальности, пока она не покажет какую-то переговорную карту с реальными предложениями, все эти переговоры будут лишь их имитацией со стороны Киева. При этом ранее мы уже соглашались на имитацию переговоров со стороны США и других государств, но наши дипломаты достаточно искусны для того, повернуть всю эту имитацию против западной и украинской стороны. Так что пока со стороны Украины не поступят реальные предложения о заключении перемирия или мира, которые будут поддержаны Западом, никакого реального соглашения и реальных переговоров о нем не будет», - отметил Безпалько.

Ранее на слова Зеленского о перезапуске переговоров отреагировали в Кремле.