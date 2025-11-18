В Госдуме раскрыли, сколько продержится Зеленский после побега Умерова

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что даже после побега в Турцию главы СНБО Рустема Умерова Владимир Зеленский не уйдет самостоятельно. Об этом пишет NEWS.ru.

Политик отметил, что украинские деятели бегут как крысы с тонущего корабля. По его мнению, первые лица страны уже начали понимать, что их дни сочтены. Понимают это также и американцы, и европейцы, добавил депутат.

Он предположил, что придется еще подождать и продолжить выполнять задачи, потому что сам Зеленский не уйдет. А когда киевский режим рухнет, все начнут делить остатки Украины.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что сбежать с Украины Умеров мог из-за отсутствия защиты. По словам бывшего нардепа, защитить себя и свое окружение Зеленский не способен, поэтому каждый думает сам за себя.