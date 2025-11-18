Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными с США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подтвердил факт переговоров с американской стороной о новом обмене заключенными между двумя странами. В интервью изданию Axios российский дипломат уточнил, что соответствующие консультации состоялись во время его визита в США в конце октября.

По данным издания, в переговорах участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и другие представители администрации. Американский чиновник подтвердил факт проведения консультаций, отметив, что хотя дискуссии прошли конструктивно, конкретных соглашений достигнуто не было.

Это уже третий потенциальный обмен с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Ранее стороны успешно провели две операции по обмену заключенными: в апреле в Абу-Даби была освобождена Ксения Карелина, а США отпустили Артура Петрова, а в феврале Россия передала Александра Винника в обмен на американского учителя Марка Фогеля.

Эксперты отмечают, что Дмитриев продолжает играть ключевую роль в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном. Активные контакты между представителями двух стран свидетельствуют о сохранении каналов диалога по гуманитарным вопросам, несмотря на сложную политическую обстановку.