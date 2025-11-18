Путин встретился с премьером Госсовета КНР

Президент России Владимир Путин провел в Кремле отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Российский лидер ранее встретился с представителями всех стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые прибыли в Москву на Совет глав правительств государств — участниц объединения, сообщает ТАСС.

Путин обменялся с Ли Цяном рукопожатием, приняв его в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

3 ноября премьер РФ Михаил Мишустин в составе делегации прибыл в Китай с двухдневным визитом. В первый день он посетил город Ханчжоу, где встретился с Ли Цяном. Далее глава российского кабмина направился в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

4 ноября портал Brasil247 написал, что встреча Мишустина и Си Цзиньпина показала, что партнерство между Россией и Китаем выходит за рамки двустороннего взаимодействия. По словам журналистов, сотрудничество двух стран является «центральным элементом построения многополярного мира».