В Кремле заявили об открытости Путина для разговора с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что российский лидер готов побеседовать, если американская или турецкая сторона захотят проинформировать его о переговорах с Владимиром Зеленским.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков.

