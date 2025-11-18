Кремль заявил о последствиях для Украины из-за коррупционного скандала

Страны Европы теперь будут думать перед тем, как отправлять средства Украине из-за коррупционного скандала в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Трудно сказать, во что это выльется. Стоит констатировать, что скандал вряд ли останется без последствий. Из Европы слышим, что те 10 раз подумают прежде, чем отправлять деньги в Киев. Последствия налицо», — сказал он журналистам.

Накануне оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров.

До этого газета La Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины.