«Удобная повестка»: Захарова о манипуляциях западных СМИ

Западные СМИ больше не ставят своей целью информирование, оно заменено задачей воспроизвести «удобную повестку». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве «своего рода эталонного примера манипуляции» она привела ситуацию с интервью главы МИД России Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera.

«На Западе сформировалась система, где целью медиа, политического и общественного поля перестало быть информирование. Она заменена задачей влиять, воспроизводить удобную повестку, подгонять ее под искомый результат», — пояснила Мария Захарова.

По ее словам, в том случае, если кто-то высказывает иную точку зрения, то к нему применяется «стратегии стигматизации и пресловутой «отмены»».

Ранее ведущее итальянское издание Corriere della Sera отказалось публиковать ответы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в полном виде без сокращений и цензуры. По данным МИД РФ, были удалены фрагменты ответов Лаврова, связанные с неонацизмом. Полная версия интервью была размещена на сайте российского внешнеполитического ведомства.