Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Исхаком Даром. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, встреча состоится 18 ноября в Москве. Других подробностей Захарова не привела.

Накануне Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

10 ноября посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи сообщил, что пакистанский премьер Пакистана Шахбаз Шариф планирует совершить визит в Россию в первом квартале 2026 года.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Пакистан был и остается партнером России. Глава государства подчеркнул, что российская сторона дорожит отношениями, которые сложились между двумя странами.