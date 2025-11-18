Президент России Владимир Путин одним выверенным ударом обуздал конфронтационную риторику нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом пишет китайское издание Sohu (перевод статьи выполнило АБН24).

«Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными», — отметил автор статьи.

Недавно японский премьер спровоцировала скандал, заявив, что ее страна развернет силы самообороны, если Китай попытается силой установить контроль над Тайванем. В то же время министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада неосторожно высказался о Курильских островах, его слова в правительстве Санаэ Такаити расценили как намек на принадлежность островов Российской Федерации. Чиновника подвергли критике.

В статье говорится, что пока Китай готовил дипломатический ответ на провокации Японии, Путин нанес превентивный удар по стране, «быстро обуздав ее высокомерие».

Отмечается, что ответом стало заявление МИД России о бессрочном запрете въезда на российскую территорию 30 гражданам Японии.