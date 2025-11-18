В Китае оценили выпад Путина в ответ на провокацию Японии
Президент России Владимир Путин одним выверенным ударом обуздал конфронтационную риторику нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом пишет китайское издание Sohu (перевод статьи выполнило АБН24).
Недавно японский премьер спровоцировала скандал, заявив, что ее страна развернет силы самообороны, если Китай попытается силой установить контроль над Тайванем. В то же время министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада неосторожно высказался о Курильских островах, его слова в правительстве Санаэ Такаити расценили как намек на принадлежность островов Российской Федерации. Чиновника подвергли критике.
В статье говорится, что пока Китай готовил дипломатический ответ на провокации Японии, Путин нанес превентивный удар по стране, «быстро обуздав ее высокомерие».
Отмечается, что ответом стало заявление МИД России о бессрочном запрете въезда на российскую территорию 30 гражданам Японии.