Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Лента.ру

Неназванный американский чиновник подчеркнул, что администрация США «определенно работает» над переговорным процессом по Украине. Однако подготовка к диалогу не попала в центр внимания новостей из-за большого числа событий.

Переговоры США и России оказались под угрозой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британцы, написав статью в газете The Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, пытались сорвать мирный переговорный процесс по Украине. Она напомнила, что британцы уже сорвали достигнутые соглашения в 2022 году, которые «вот-вот должны были выйти и появиться на свет».