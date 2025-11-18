Китайские аналитики заявили, что Россия в жёсткой манере пресекла попытки нового правительства Японии развернуть антироссийскую риторику. Поводом стали высказывания премьер-министра Санаэ Такаити и действия её кабинета.

Такаити, ставшая в прошлом месяце первой женщиной во главе японского правительства, с первых дней заняла конфронтационный курс в отношении России и Китая. Она заявила о готовности задействовать силы самообороны в случае силового давления Пекина на Тайвань, что вызвало резкую реакцию в КНР.

Кремль не пощадил Токио: Япония поплатилась за санкции против РФ

Параллельно в Японии вновь подняли тему территориальных претензий на Курильские острова. Поводом послужили слова министра по делам Окинавы и северных территорий, которые в Токио восприняли как признание российского суверенитета, что вызвало скандал внутри правительства.

Резонанс не остался незамеченным в Москве. Российское внешнеполитическое ведомство объявило о бессрочном запрете на въезд для 30 граждан Японии. В список включены не только чиновники, но и представители СМИ и образовательной сферы, которые, по оценке Москвы, формировали антироссийские настроения, передает АБН24.

Китайские наблюдатели отметили, что решение России прозвучало в момент роста дипломатической напряжённости между Токио и Пекином и стало сигналом о готовности двух стран реагировать на любые провокации.