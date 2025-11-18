Спецпредставитель Путина объяснил решение ООН по Газе

Резолюция по урегулированию конфликта в секторе Газа была принята в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по причине того, что Россия воздержалась при голосовании. Такое мнение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Россия воздержалась при голосовании, что позволило принять эту резолюцию», — указал представитель Кремля.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, поддерживающую план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

Предложенный американским лидером проект мирного урегулирования в Газе предполагает формирование в анклаве так называемого Совета мира (временного органа управления), а также отправку в регион международного контингента с участием сил арабских стран с мандатом на два года.