Стало известно о покушении на Шойгу

Lenta.ru

Стало известно о разоблачении диверсионной группы, которая планировала совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника. Им оказался секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, сообщает «Московский комсомолец».

Стало известно о подготовке покушения на Шойгу
© Global Look Press

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии.

Документ устанавливает ответственность за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности вплоть до пожизненного заключения.