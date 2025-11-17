Стало известно о подготовке покушения на Шойгу

Стало известно о разоблачении диверсионной группы, которая планировала совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника. Им оказался секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, сообщает «Московский комсомолец».

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии.

Документ устанавливает ответственность за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности вплоть до пожизненного заключения.