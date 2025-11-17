Пушков сделал заявление насчет судьбы Зеленского
В значимых западных массмедиа уже появились публикации о том, что история Владимира Зеленского завершается, рассказал сенатор Алексей Пушков. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, политик раскрыл, о чем пишут зарубежные СМИ, в ходе «круглого стола» по теме «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ».
В частности, заметил сенатор, на обложке свежего номера журнала Time Зеленский появился с подписью «Конец игры» (Endgame). Он добавил, что два года назад такая обложка появиться не могла.
По его оценке, эта подпись подтверждает то, что информационные противники России не смогли полностью отвергнуть реальность.
По словам сенатора, страна вышла из информационной изоляции, западные лидеры, политологи стали «со своего угла» приближаться к точке зрения Москвы. Он уточнил, что сейчас Россия и Запад «сражаются не только за территорию, но и за восприятие реальности».