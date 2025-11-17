В значимых западных массмедиа уже появились публикации о том, что история Владимира Зеленского завершается, рассказал сенатор Алексей Пушков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик раскрыл, о чем пишут зарубежные СМИ, в ходе «круглого стола» по теме «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ».

«Если ещё два года назад мы говорили о том, что соотношение сил между нами, Украиной, и Западом, поддерживающим Украину, складывается в нашу пользу, что поражение Украины неизбежно, то тогда это объявлялось русской пропагандой. Сейчас это негласный консенсус западный», — отметил Пушков.

В частности, заметил сенатор, на обложке свежего номера журнала Time Зеленский появился с подписью «Конец игры» (Endgame). Он добавил, что два года назад такая обложка появиться не могла.

По его оценке, эта подпись подтверждает то, что информационные противники России не смогли полностью отвергнуть реальность.

«Москва продемонстрировала — идея политической изоляции бесплодна по отношению к России», — констатировал Пушков.

По словам сенатора, страна вышла из информационной изоляции, западные лидеры, политологи стали «со своего угла» приближаться к точке зрения Москвы. Он уточнил, что сейчас Россия и Запад «сражаются не только за территорию, но и за восприятие реальности».