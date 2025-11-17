В Госдуме объяснили смысл слов главы Минобороны Германии о сроках войны НАТО с Россией
Своим заявлением о сроках начала войны НАТО с Россией глава минобороны Германии Борис Писториус признал провал операции Запада против Москвы. К такому выводу пришел Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он также привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.
По словам Белика, Писториус фактически признался в провале операции против России, в которой ведущая роль отводилась Украине.
Парламентарий также назвал европейцев «мастерами загребать жар чужими руками». Он отметил, что нанести России непоправимый ущерб не получилось, хотя Украине помогал весь мир.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заверил, что у России нет необходимости вступать в столкновение с Североатлантическим альянсом, «но если они полезут, то свое получат».