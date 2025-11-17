Своим заявлением о сроках начала войны НАТО с Россией глава минобороны Германии Борис Писториус признал провал операции Запада против Москвы. К такому выводу пришел Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он также привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.

По словам Белика, Писториус фактически признался в провале операции против России, в которой ведущая роль отводилась Украине.

«Он высказал публичное разочарование, что нанести серьезный ущерб России чужими руками не получилось, расписавшись перед всем миром в бессилии Украины, а значит возможно придется действовать самим», — объяснил депутат смысл заявления министра обороны Германии.

Парламентарий также назвал европейцев «мастерами загребать жар чужими руками». Он отметил, что нанести России непоправимый ущерб не получилось, хотя Украине помогал весь мир.

«Германия всегда мечтала о реванше после Второй мировой войны, это ни для кого не новость, и Писториус по сути это подчеркнул», — заключил Белик.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заверил, что у России нет необходимости вступать в столкновение с Североатлантическим альянсом, «но если они полезут, то свое получат».