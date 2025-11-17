Сообщения о бегстве главы СНБО Украины объяснили

Сообщения о возможном бегстве из Украины секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова могли появиться на фоне коррупционного скандала внутри страны, а также с целью дискредитации команды президента Владимира Зеленского, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин.

«Явно идет политическая борьба, и в ней все средства хороши, в том числе, распространение фейковой информации, — заметил политолог. — Борьба идет и вокруг Зеленского, и в его окружении: в конце концов, история о бегстве "кошелька" президента бизнесмена Тимура Миндича, ставшего фигурантом дела о коррупции, ведь оказалась правдой. Почему бы и Умерову не сбежать?»

Жарихин заметил, что подобные коррупционные расследования на Украине не могли начаться без соответствующей санкции со стороны США, что говорит о давлении на руководство страны со стороны американских партнеров.

«Может, это вообще кампания по дискредитации Зеленского и его команды. Может, все это — фейки, распространяемые оппозиционными силами на Украине», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее появились сообщения о том, что Умеров отказался возвращаться на Украину и, якобы, уже проинформировал о своем решении Зеленского. Позже агентство УНИАН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО опровергло эту информацию.