В Госдуме раскрыли смысл слов Писториуса о войне России и НАТО
Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности военного конфликта между Россией и НАТО является признанием провала западной стратегии. Об этом пишет РИА Новости.
Немецкий министр, по мнению парламентария, публично выразил разочарование тем, что России не удалось нанести серьезный ущерб силами Украины.
Собеседник издания считает, что Писториус публично расписался перед всем миром в бессилии Украины, а значит, возможно, странам Запада придется действовать самим.
Ране Борис Писториус анонсировал начало войны с Россией в 2028 или 2029 году.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил, что прежний миропорядок, к которому привыкли на Западе, уже сейчас пришел к своему концу.